Національний банк України підтримує обсяги продажу валюти на рекордному рівні і вперше купив долари в поточному році, пише Кореспондент.

Так, на поточному тижні за п’ять робочих днів НБУ продав 1 млрд 144 млн доларів на міжбанківському валютному ринку, що ненабагато менше показника минулого тижня (1 млрд 319 млн доларів). Цей обсяг є шостим з початку року. Вже четвертий тиждень поспіль регулятор продає понад 1 млрд доларів.

Загалом за останні шість місяців Нацбанк продав на міжбанку 23 млрд 848 млн доларів. Регулятор забезпечує попит ринку виключно за рахунок власних резервів. Але на цьому тижні він вперше купив валюту – 650 тисяч доларів.