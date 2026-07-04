

У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму — внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29.

Про це пише Офіційний Telegram-канал ГУР МО України.

Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку — в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів. Дивіться ексклюзивне відео ураження від майстрів ГУР!