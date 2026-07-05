Уряд Королівства Нідерланди ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, а й його повноцінну операційну фазу. Це означає, що трибунал матиме умови для переходу від підготовки до повноцінної роботи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Цими днями зроблено ще один важливий крок до того, щоб відповідальність за злочин агресії росії проти України стала невідворотною. Уряд Королівства Нідерланди ухвалив рішення розмістити на своїй території не тільки підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), а і його повноцінну операційну фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal). Ми завжди високо цінували Королівство Нідерланди за практичну взаємодію та надійне партнерство. Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України у боротьбі за міжнародне правосуддя та притягнення росії до відповідальності за її злочини. І сьогодні Нідерланди вкотре демонструють лідерство – йдеться у дописі міністра.

За словами посадовця, таке рішення виходить далеко за межі організаційного питання і демонструє готовність міжнародної спільноти “переходити від підтримки самої ідеї відповідальності до створення інституції, яка забезпечить її на практиці”.

Ми щиро вдячні Уряду Королівства Нідерланди за цей важливий і принциповий крок, який на практиці означає, що Нідерланди разом з партнерами, які підтримали створення Спеціального трибуналу, забезпечать умови для його становлення на території Нідерландів – від завершення підготовчої роботи до початку його повноцінної діяльності. Відтак Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій. Він набуває реальних інституційних обрисів. Ще один важливий крок зроблено на шляху до того, щоб злочин агресії отримав належну юридичну оцінку, а політичне і військове керівництво росії, відповідальне за розв’язання агресивної війни проти України, понесло персональну відповідальність, разом з тими, хто віддав та виконував злочинні накази – наголосив Андрій Сибіга.