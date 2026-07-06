Вознесенська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом самовільного зайняття земельних ділянок в охоронних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, мешканець смт Веселинове з метою отримання прибутку від обробітку землі та вирощування сільськогосподарської продукції у період з вересня по листопад 2025 року, не маючи на те законних підстав, здійснив оранку, культивацію, посів ячменю та пшениці на земельних ділянках загальною площею 7,8 га, цільове призначення яких «для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту». Земельні ділянки розташовані в охоронних зонах на території Вознесенського району.

Унаслідок протиправних дій державі в особі Миколаївської обласної державної адміністрації завдано збитків на загальну суму понад 900 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині викрито підприємця, який самовільно зайняв понад 1000 гектарів земель оборони