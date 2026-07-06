До 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по Києву, до 5-ти – внаслідок ворожої атаки по Вишневому.

Про це повідомляють в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Станом на зараз, за уточненою інформацією, у Києві 49 людей постраждали, з них 5 дітей.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають у Дарницькому та Подільському районах столиці, де руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки.

21 постраждалий з Вишневого наразі перебуває у лікарнях.

Понад 600 людей евакуйовано у місті Вишневе: рятувальники Київщини спільно з колегами з інших областей України продовжують ліквідацію наслідків російської атаки.

Зокрема, надзвичайники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору.



Фахівці перевіряють кожен житловий будинок і господарські приміщення, щоб переконатися, що в пошкоджених будівлях не залишилося постраждалих чи загиблих. Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів.



Розгорнутий оперативний штаб, у якому спільно працюють представники ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади, координуючи проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню.



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