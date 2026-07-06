За даними моніторингових каналів, цієї ночі безпілотники атакували Таврійську ТЕС та Сімферопольську ТЕЦ.

На території всього тимчасово окупованого Криму відбулося масове відключення електропостачання. Про це повідомили росЗМІ представники місцевої окупаційної влади в понеділок, 6 липня, пише Кореспондент.

“У зв’язку з технологічними порушеннями, викликаними зовнішніми впливами, на високовольтних мережах відбулося масове відключення споживачів усіх міст та районів Республіки Крим”, – йдеться в повідомленні.

Ведуться аварійно-відновлювальні роботи, подачу електроенергії планується повернути до кінця дня.

У ніч проти 6 липня призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що місто повністю залишилося без світла. Вранці він додав, що енергетикам вдалося відновити подачу електроенергії за резервними схемами і світло почало повертатися до житлових будинків.

Однак, за його словами, щоб уникнути аварії в енергосистемі Криму, протягом дня можливі обмеження електропостачання. За даними моніторингового каналу Кримський вітер, цієї ночі українські безпілотники атакували Таврійську ТЕС та Сімферопольську ТЕЦ.

Підконтрольний РФ “глава” Криму Сергій Аксьонов заявив, що “внаслідок української атаки по анексованому Криму одна людина загинула, двоє постраждали”.

За його словами, через удари ЗСУ нібито було пошкоджено об’єкти інфраструктури, тому на півострові відключатимуть світло.

“Глава” міського округу Алушта Галина Огнєва заявила, електропостачання тимчасово відключено на південному березі Криму та у Сімферополі “через пошкодження високовольтної лінії”.