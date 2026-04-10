Господарським судом Миколаївської області задоволено позов Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області про стягнення з забудовника майже 2 млн грн безпідставно збережених коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Так, у 2024 році забудовником введено в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок у Центральному районі міста Миколаєва, будівництво якого розпочато ще у 2016 році. Водночас вимоги законодавства щодо сплати коштів пайової участі в сумі майже 2 млн грн для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту не виконано, що залишено без належного реагування органом місцевого самоврядування.

Виконання судового рішення забезпечить додаткове надходження до місцевого бюджету коштів, необхідних для забезпечення соціальних прав мешканців обласного центру.

Як повідомляло Інше ТВ, Прокуратура вимагає стягнути з недоброчесного забудовника майже 5 млн грн у бюджет Миколаєва