У 2025 році завершено будівництво багатоквартирного житлового будинку в Заводському районі міста Миколаєва.

Разом з тим, замовником будівництва вимоги містобудівного та бюджетного законодавства України щодо сплати коштів для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту не виконано, чим спричинено матеріальну шкоду (збитки) місцевому бюджету.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, з метою захисту інтересів територіальної громади міста Окружною прокуратурою міста Миколаєва Миколаївської області до Господарського суду Миколаївської області пред’явлено позов про стягнення з забудовника до місцевого бюджету майже 5 млн грн пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва.

Судом відкрито провадження у справі, її розгляд справи триває.

