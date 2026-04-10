У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, за підтримки Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи «Людяність», ще одна родина з дітьми змогла виїхати з тимчасово окупованої території та повернутися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи, передає Інше ТВ.

Старшій сестрі Вікторії — 23 роки, її брату Василю — 11. Разом із мамою вони опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Увесь цей час родина не мала впевненості, чи зможе виїхати і чи буде це безпечно.

Під час окупації діти продовжували навчатися, але навчальний процес супроводжувався системним тиском і російською пропагандою, що викликало тривогу та напруження. Вікторія підтримувала брата, пояснювала, що це тимчасово, і що вони ще зможуть повернутися до нормального життя та навчання в українській школі.

Родичі з Миколаєва довго переконували їх наважитися на виїзд. Втім страх блокпостів і перевірок стримував родину. Додатковою складністю були документи, без їх відновлення організувати виїзд було майже неможливо.

На родину вийшли волонтери ініціативи «Людяність», після чого почалася спільна робота з Українською мережею за права дитини. Команда УМПД долучилася до підготовки повернення: супровід кейсу, допомога з документами, координація процесу на кожному етапі.

Як тільки з’явилося розуміння, що маршрут є, і він безпечний, родина одразу погодилася на виїзд.

Сьогодні вони вже в безпеці на території вільної України.

Попереду — відновлення, навчання, нові знайомства і перші кроки до життя, яке вони обрали самі. Повернення — це лише початок. Важливо, щоб поруч була підтримка, яка допоможе пройти цей шлях і не залишитися наодинці з новими викликами.

*Імена змінені з міркувань безпеки.

Як повідомляло Інше ТВ, Bring Kids Back UA: ще 5 молодих українців вдалося врятувати з ТОТ