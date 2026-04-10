Департамент контррозвідки СБУ спільно із управлінням Служби безпеки в Одеській області зірвав спробу рашистів здійснити замовне вбивство високопосадовця Сил оборони України.

За результатами спецоперації в Одесі «на гарячому» затримано російського агента, який намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як встановило розслідування, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український офіцер.

Імітуючи ремонт велосипеда, зловмисник, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець.

Коли авто наблизилось до виїзду, агент кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію.

У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО «А» СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під «ковпаком» і задокументувала кожен його крок.

За матеріалами слідства, завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами 37-річний житель однієї з Балканських країн.

У лютому 2026 року іноземець під виглядом туриста прибув до столиці України, а згодом поїхав до Одеси виконувати російське замовлення.

Після прибуття до портового міста агент отримав від куратора з рф геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями.

Далі фігурант відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого «погодив» з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху.

Для конспірації кілер регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів.

Слідчі Служби безпеки повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.