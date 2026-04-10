Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу «Дружба» і завершить ремонт навесні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на тлі гострого конфлікту з Угорщиною через перебої з постачанням російської нафти, пише Reuters.

Угорщина та Словаччина залишилися без поставок російської нафти трубопроводом «Дружба» з кінця січня після того, як російський безпілотник пошкодив трубопровід на заході України.

Уряди Угорщини та Словаччини, які підтримують тісні політичні та енергетичні зв’язки з Росією з часу її вторгнення в Україну у 2022 році, звинувачують Київ у затягуванні ремонту. Україна це заперечує.

«Ми завершимо ремонт, бо така домовленість. Я сказав їм, що ми закінчимо цієї весни, — заявив Зеленський журналістам у коментарі, опублікованому його офісом у п’ятницю. – Там уже багато зроблено… Звісно, зруйновані резервуари не можна швидко відремонтувати».

Суперечка щодо транзиту нафти змусила Угорщину заблокувати надання Європейським Союзом кредиту для України на суму 90 млрд євро (103 млрд доларів) доти, доки не буде відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба».

У неділю в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і, згідно з опитуваннями, прем’єр-міністр Віктор Орбан поступається правоцентристській партії «Тіса».

Раніше цього місяця джерело в галузі повідомило агентству Reuters, що квітень є найімовірнішим терміном завершення робіт.

