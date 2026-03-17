Після поновлення російських ударів 27 січня по нафтопроводу «Дружба», що призвело до переривання поставок сирої нафти до Угорщини та Словаччини, президент Європейської Комісії та президент Європейської Ради провели інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях щодо відновлення потоку нафти до Угорщини та Словаччини.

ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції. Європейські експерти доступні негайно.

Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. У цьому сенсі президент Європейської Комісії та президент Європейської Ради продовжуватимуть працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи, йдеться у спільній заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європарламенту Антоніу Кошти щодо нафтопроводу «Дружба».