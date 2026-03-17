Британський мовник ВВС звернувся до суду з проханням відхилити позов президента Дональда Трампа на 10 мільярдів доларів через нібито оманливий монтаж його виступу перед штурмом Капітолію США 6 січня 2021 року, пише ЛБ.

Мовник заявив, що ця справа може обмежити свободу слова та підірвати «повноцінну журналістику».Клопотання подали федеральному судді Рою К. Альтману у Маямі. Бі-Бі-Сі стверджує, що суд у Флориді не має юрисдикції, оскільки документальний фільм не транслювався і не розповсюджувався у США.

Також мовник наголосив, що його право на свободу слова, гарантоване Першою поправкою до Конституції США, не повинно обмежуватися «безпідставними судовими позовами», які можуть стримувати висвітлення діяльності публічних осіб.

У заяві зазначається, що Трамп є «однією з найвпливовіших і найпублічніших осіб у світі», про діяльність якого Бі-Бі-Сі повідомляє щодня, а тому «ефект залякування є очевидним».

Цей позов є частиною ширшої серії судових справ, у яких Трамп або його компанії вимагають загалом щонайменше 50 мільярдів доларів компенсації з моменту його повернення до влади у 2025 році. Окремо він також подав позови про наклеп проти The New York Times та The Wall Street Journal, які заперечують провину та просять суд відхилити претензії.

Представник юридичної команди Трампа заявив, що Бі-Бі-Сі «навмисно і зловмисно обмовило президента, спотворивши та змонтувавши його виступ», і що жодні юридичні маневри не змінять цього.

Суддя раніше зазначив, що якщо позов не буде відхилено, справа може дійти до судового розгляду у лютому 2027 року.