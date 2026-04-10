Коли на Близькому Сході було оголошено припинення вогню, Володимир Зеленський намагався привернути увагу до війни у ​​власній країні, опублікувавши в соціальних мережах, що Україна послідовно наполягала на припиненні вогню у війні, «яку веде Росія тут, у Європі».

Зусилля щодо припинення війни в Україні значною мірою зайшли в глухий кут з початку війни в Ірані, а тристоронні переговори між Києвом, Москвою та Вашингтоном, які вже й так мало дали результатів, заморожені з лютого 2026 року. Тим часом війна продовжується, з повітряними атаками на українські міста та важкими боями на полях битв, оскільки Росія розпочинає весняний наступ.

Можливий візит до Києва цього місяця посланця Білого дому Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, який буде їхнім першим з початку переговорів, може допомогти перезапустити переговори щодо припинення конфлікту. Але війна в Ірані виявила розбіжності між Вашингтоном та його європейськими союзниками більш яскраво, ніж будь-коли з моменту повномасштабного вторгнення Росії на початку 2022 року, та підживила занепокоєння в Європі щодо глибини зобов’язань США щодо будь-якої потенційної мирної угоди.

Один європейський чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав: «Ви можете бачити, що команда Трампа вичерпує терпіння щодо України та хоче швидкого рішення», пише Guardian.

Для того, щоб будь-яка відчутна мирна угода набула форми, необхідно вирішити два ключові питання: долю території, що утримується Україною, на сході України, та питання гарантій безпеки США.

Чиновник сказав, що нещодавня риторика США ризикує переконати Москву в тому, що Вашингтон несерйозно ставиться до своєї довгострокової підтримки України. Розчарований небажанням Європи брати більш пряму участь у конфлікті на Близькому Сході, Трамп останніми днями назвав Україну «не нашою війною» та відкрито поставив під сумнів його подальшу підтримку НАТО. Європейський чиновник сказав: «Україна справедливо сумнівається, чи ці американські гарантії безпеки дійсно щось означають».

Двоє європейських чиновників заявили про зростання занепокоєння щодо того, що Трамп, який прагне геополітичної перемоги перед проміжними виборами, може посилити тиск на Київ, щоб він поступився територією, яку він все ще контролює на Донбасі, на сході України, що є центральною вимогою Росії на переговорах.

За словами військових аналітиків, людей, знайомих з думкою Кремля, та заяв українських чиновників, із настанням теплішої погоди Росія розпочала весняний наступ.

Київ очікував поновлення тиску цього місяця та влітку на укріплені східні міста Слов’янськ та Краматорськ, сказав Микола Бєлєсков, дослідник Національного інституту досліджень безпеки в Києві.

Однак, за словами аналітиків та чиновників, очікування щодо російського прориву залишаються низькими, оскільки московські війська продовжують боротьбу з густою мережею захисту України від безпілотників.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, який часто відвідує українську лінію фронту, сказав: «Ситуація на полі бою для України зараз краща, ніж була у 2025 році».

На більшій частині лінії фронту обидві сторони перетворили великі ділянки місцевості на «зони знищення», райони, перенасичені дронами та іншими безпілотними системами, де будь-який рух швидко виявляється та блокується.

За даними Інституту вивчення війни, на початку 2026 року російські війська просувалися приблизно вдвічі швидше, ніж роком раніше.

Лі сказав: «Є деякі ознаки того, що перевага Росії в людських ресурсах може зменшуватися, і без цього їхній наступ може сповільнитися».

Він додав, що хоча Україна продовжує стикатися з серйозною нестачею людських ресурсів, вона значно збільшила свої можливості використання безпілотників середньої дальності, спрямованих проти російських систем протиповітряної оборони та військових командних пунктів глибоко всередині Росії.

Раніше цього року Україна розпочала власний контрнаступ на півдні Запорізької області, відбивши близько 260 кв. км території за перші два місяці року.

«Я не здивуюся, якщо ми побачимо додаткові українські наступи цього року», – сказав Лі.

Однак для мільйонів українців це не принесло значного полегшення. За даними Києва, у березні Росія випустила по Україні більше безпілотників, ніж за будь-який місяць з початку повномасштабного вторгнення.

Минулого тижня на заході України внаслідок удару російського безпілотника загинув військовослужбовець та його донька-підліток лише через кілька хвилин після того, як вони відвідали його дружину та новонародженого сина в пологовому будинку. У Херсоні літня жінка загинула від удару безпілотника, коли стояла у дворі свого будинку.

Тим часом Володимир Путін дав зрозуміти, що готовий постійно тиснути на Україну та з часом виснажувати її, якщо вона відмовиться залишити Донбас.