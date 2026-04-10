Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

– Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави, — зазначила премʼєр-міністр.

Врешті, те, що митну службу очолить детектив НАБУ, було відомо ще до призначення. Тому що у фінал конкурсу на посаду голови Державної митної служби вийшли двоє детективів Національного антикорупційного бюро Руслан Даменцов і Орест Мандзій.

Мандзій очолював шостий підрозділ детективів НАБУ, Даменцов – заступник керівника другого підрозділу детективів НАБУ. Обоє працюють у НАБУ з 2017 року.

Що відомо про Мандзія

Дата народження: 9 квітня 1979 року, Львів.

Освіта:

1997–2001 — Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України (спеціаліст, правознавство, юрист).

2020–2021 — магістр публічного управління та адміністрування (Львівська політехніка / Національний університет «Львівська політехніка»).

Досвід роботи:

З 1997 по 2017 рік працював у системі МВС України: починав курсантом, потім дільничним, дізнавачем у райвідділах Львова (Личаківський, Франківський), обіймав посади в обласних управліннях на Львівщині та Рівненщині, працював у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції.

З 2017 року — в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Очолював один із підрозділів детективів (зокрема, шостий підрозділ або перший підрозділ четвертого головного підрозділу детективів). Має досвід розслідування корупційних справ, зокрема пов’язаних з митницею (наприклад, «чорна каса» Волинської митниці в 2026 році).

Він одружений, має сина. Родина з 2022 року перебуває у Швейцарії.