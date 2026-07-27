Львівська обласна рада звернулася до Президента України, прем’єр-міністра та Міністерства культури через рішення польського суду, який заборонив повертати до України дві картини зі збірки Львівського історичного музею.

Про це повідомили під час брифінгу у Львові.

Як повідомляє Еспресо, йдеться про “Портрет Роксолани” невідомого художника XVI століття та “Портрет юнака” Алоїзія Рейхана 1850 року, що нині експонуються у польському Слупську.

За словами заступника начальника управління майном спільної власності громад Львівської обласної ради Віктора Кусого, обласна рада як засновник Львівського історичного музею не могла залишитися осторонь ситуації, адже йдеться про експонати державної частини Музейного фонду України.

“Одразу після отримання інформації були скеровані звернення до Президента України, прем’єр-міністра та міністра культури з проханням терміново вжити як правових, так і дипломатичних заходів для якнайшвидшого врегулювання ситуації”, – зазначив Віктор Кусий.

Водночас Кусий закликав не політизувати ситуацію. Він наголосив, що наразі не йдеться про суперечку між Україною та Польщею.

“Це не спір держави Польщі і держави України. Це спір приватної особи щодо нашої культурної спадщини. Суд поки що не вирішував питання права власності, а лише застосував забезпечення позову, заборонивши передавати картини будь-кому та вивозити їх за межі Польщі”, – пояснив посадовець.

За словами Кусого, представляти інтереси України у польському суді мають уповноважені державні органи, зокрема Міністерство культури та Міністерство юстиції.

Що кажуть в історичному музеї

Директор Львівського історичного музею Роман Чмелик наголосив, що виставка була організована відповідно до стратегії популяризації української культури за кордоном та мала також безпекову мету — збереження музейних цінностей під час війни.

Роман Чмелик фото: ЛОР

За його словами, експозиція стартувала 25 листопада 2024 року у Любліні під патронатом посла України у Польщі. Згодом її демонстрували у Вроцлаві, Познані, а в червні 2026 року вона відкрилася у музеї Середнього Помор’я в Слупську.

“На всіх етапах виставку супроводжували представники українських дипломатичних установ. Процес був повністю контрольований і спрямований на популяризацію української історії та культури”, – зазначив Чмелик.

Але 22 липня 2026 року Львівський історичний музей отримав лист від директора музею Середнього Помор’я у Слупську Герарда Радецького про відкриття судового провадження. Після цього музей оперативно поінформував Львівську обласну раду, Львівську ОВА, Міністерство культури, Посольство України у Варшаві та Генеральне консульство України.

Вже 24 липня музей отримав ухвалу суду про заборону переміщення двох картин.

Чмелик підкреслив, що всі документи для тимчасового вивезення експонатів були оформлені відповідно до українського законодавства.

“Усі дозволи на вивезення були отримані в установленому порядку. Ми діяли відповідно до Закону України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Міністерство культури видало всі необхідні свідоцтва”, – наголосив директор музею.

Водночас директор Львівського історичного музею наголосив, що поширена інформація про арешт картин не відповідає юридичній суті рішення польського суду. За його словами, суд наразі не розглядав питання права власності на твори, а лише застосував тимчасовий запобіжний захід.

Що заявляє польська сторона

Представники спадкоємців князя Анджея Любомирського звернулися до польського суду з вимогою накласти арешт на окремі картини з колишньої колекції Любомирських, щоб не допустити їх повернення до України.

Зокрема, польське видання Rzeczpospolita опублікувало пояснення адвокатів Мацея Обрембського та Даміана Маліцького, які представляють інтереси спадкоємця князя Анджея Любомирського.

За інформацією видання, в клопотанні вони просять заборонити Музею Центрального Помор’я у Слупську передавати або відчужувати картини до моменту остаточного вирішення спору про право власності.

Адвокати наголошують, що судова заборона не означає вилучення картин із музею та не визначає наперед результат розгляду справи. За їхніми словами, це лише тимчасовий запобіжний захід, покликаний забезпечити можливість виконання майбутнього рішення суду, якщо позов буде задоволений, до того, як картини залишать територію Польщі.

Як пише видання, юридична фірма вже понад десять років співпрацює зі спадкоємцями князя Анджея Любомирського — останнього власника маєтку в Пшеворську. Під керівництвом адвоката Мацея Обрембського та юрисконсульта Даміана Маліцького юристи займаються дослідженням долі предметів колишньої колекції Любомирських, аналізом архівних і музейних документів, питаннями міжнародного спадкового права, а також ведуть переговори й судові процеси в Польщі та за кордоном для повернення культурних цінностей.

Загальна вартість двох творів, які стали предметом спору, оцінюється у 150 тис. польських злотих.