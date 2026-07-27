Цими вихідними відбувся Кубок Миколаївського яхт-клубу серед крейсерсько-перегонових яхт на підтримку ЗСУ.

Про це повідомили в фейсбук-групі ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.

У традиційній регаті взяли участь 20 екіпажів яхт, які не лише продемонстрували спортивну майстерність, а й об’єдналися заради доброї справи. Завдяки учасникам змагань вдалося зібрати 21,3 тис.грн. на потреби 118 бригади ТрО, у лавах якої служить вихованець ОСДЮСШОР Андрій Семенов, майстер спорту України з вітрильного спорту.

Всіх учасників привітав та нагородив керівник ВП ГО ВФУ «Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту» Юрій Журавльов, який подякував усім за підтримку ЗСУ, побажав нових перемог, попутного вітру та незмінної любові до вітрильного спорту.

Назвемо переможців та призерів:

1 група:

І – «Віні Пух», капітан Микола Дащенко;

ІІ – «Серініті», капітан Рустам Сафін;

ІІІ – «Афаліна», капітан Юрій Чучко;

2 група:

І – «Наварин», капітан Микита Жодудь;

ІІ – «Антей», капітан Наталія Кубицька;

ІІІ – «Азов», капітан Олександр Шевченко;

3 група:

І – «Тайфун», капітан Микита Коваленко;

ІІ – «Синоп», капітан Сергій Поставчук;

ІІІ – «Чайка», капітан Олександр Ранцев;

4 група:

І – «Союз М», капітан Андрій Давидов;

ІІ – «Лекса», капітан Олег Тіганов;

ІІІ – «Кінбурн», капітан Юрій Удотов.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відбулася традиційна регата, присвячена Дню ВМС (ФОТО)