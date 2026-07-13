Цими вихідними у Миколаєві відбулася крейсерсько-перегонова регата, присвячена Дню Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про результати регати повідомили в ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб», передає Інше ТВ.

Цьогорічна регата зібрала 18 екіпажів яхт та 85 яхтсменів, які вийшли на дистанцію, щоби випробувати свої сили, майстерність і командний дух. Напружена боротьба, видовищні перегони та щирі емоції зробили ці змагання справжнім святом вітрильного спорту. Особливо цінно, що під час регати було зібрано 17 000 тисяч гривень благодійних внесків, які передано на підтримку Збройних Сил України.

Переможці та призери змагань отримали нагороди від керівника ВП ГО ВФУ «Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту» Юрія Журавльова.

1 група:

І – яхта «Віні Пух», капітан Микола Дащенко;

ІІ – яхта «Серініті», капітан Рустам Сафін;

ІІІ – яхта «Отрада», капітан Андрій Бакуткін;

2 група:

І – яхта «Азов», капітан Олександр Шевченко;

ІІ – яхта «Вікторія», капітан Олександр Кузьмін;

ІІІ – яхта «Антей», капітан Наталья Кубицька;

3 група:

І – яхта «Синоп», капітан Сергій Поставчук;

ІІ – яхта «Тайфун», капітан Лада Гарнага;

ІІІ – яхта «Чайка», капітан Олександр Ранцев;

4 група:

І – яхта «Лекса», капітан Олег Тіганов;

ІІ – яхта «Фієста», Сергій Бондаренко.

Миколаївські яхтсмени щиро дякують захисникам і захисницям за можливість жити, працювати, тренуватися та виходити під вітрила!

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