Якщо протягом тижня 26 червня – 2 липня 2026 року в Миколаївській області було зареєстровано 89 випадків гострих кишкових інфекцій, то впродовж тижня з 3 по 9 липня 2026 року їх кількість збільшилася.

Про це повідомляє ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», передає Інше ТВ.

Зокрема протягом минулого тижня в області зареєстровано 94 випадка гострих кишкових інфекцій, щодо яких вжито необхідних заходів реагування.

Також фахівці ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» дослідили 24 проби води, відібраних у визначених контрольних точках (морська, річкова вода, стічні води).

За результатами лабораторних досліджень збудника холери не виявлено.

Під час досліджень у частині проб виявлено холероподібний вібріон неО1. Це природний мешканець водного середовища, який не є збудником холери. Водночас за певних умов він може бути причиною окремих гострих кишкових інфекцій, тому його виявлення є одним із показників, які фахівці враховують під час епідеміологічного моніторингу.