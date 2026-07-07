Протягом тижня 26 червня – 2 липня 2026 року в Миколаївській області зареєстровано 89 випадків гострих кишкових інфекцій, щодо яких вжито необхідних заходів реагування.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає Інше ТВ.

Фахівці ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» продовжують щотижневий епідеміологічний та лабораторний моніторинг, який проводиться в літній період для своєчасного виявлення можливих ризиків.

Упродовж 26 червня – 2 липня 2026 року в області досліджено 29 проб води, відібраних у визначених контрольних точках (морська, річкова вода, стічні води).

За результатами лабораторних досліджень збудника холери не виявлено. Під час досліджень у частині проб виявлено холероподібний вібріон неО1. Це природний мешканець водного середовища, який не є збудником холери. Водночас за певних умов він може бути причиною окремих гострих кишкових інфекцій, тому його виявлення є одним із показників, які фахівці враховують під час епідеміологічного моніторингу.

Епідемічна ситуація щодо холери в Миколаївській області залишається стабільною та контрольованою. Станом на сьогодні випадків холери не зареєстровано.

Як повідомляло Інше ТВ, з 19 по 25 червня 2026 року в області було зареєстровано 73 випадки гострих кишкових інфекцій.