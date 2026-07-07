Як повідомляло ІншеТВ, У Німеччині вкрали пам’ятник Пушкіну (ФОТО) Спочатку думали, що це ідеологічна акція, але згодом прийшли до висновку, що вкрали бронзу, з якої він був зроблений.

Пізніше стало відомом, що У Кракові пошкоджена могила українського письменника Богдана Лепкого. Підозрювали польських націоналістів після загострення між поляками та українцями.

Але зараз вже відомо про те, що на тому ж Раковицькому цвинтарі в Кракові було пошкоджено надгробок Гелени Моджеєвської– зловмисники вкрали бронзовий барельєф акторки.

Про це повідомляє RMF24 і Еспресо.

Гелена Моджеєвська увійшла в історію польської драматургії як одна з найвидатніших акторок. Цікаво, що її ім’я найчастіше асоціюється з легендарним англійським письменником і драматургом — Вільямом Шекспіром, адже Гелена пропагувала його творчість і грала головні ролі в спектаклях за творами класика.

Гелена Моджеєвська — жінка, яка ламає гендерні стереотипи вже у XIX столітті, оскільки будує успішну кар’єру актриси та стає відомою у Польщі й Америці. Належала до найкрасивіших жінок своєї епохи.

Учора на тому ж цвинтарі з надгробка українського письменника, поета та громадського діяча зник барельєф, встановлений ще у 1972 році.

першим про пошкодження надгробка на своїй сторінці у фейсбук написав львівський некрополіст Ігор Мончук.

“Поет Богдан Лепкий похований у Польщі на Раковицькому цвинтарі в Кракові. На надгробку є напис українською мовою “Богдан Лепкий поет”. У 1972 році тут було встановлено барельєф письменника роботи скульптора Григора Пецуха. Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче”, – написав він.

Згідно з інформацією, наданою поліцією RMF, знищення надгробка Богдана Лепкого, найімовірніше, не було навмисною провокацією. Слідчі розглядають ширший контекст – нещодавно на Раковицькому кладовищі надійшло понад десяток повідомлень про крадіжки металевих предметів, таких як хрести, меморіальні дошки та фігурки.