У німецькому місті Хемер (земля Північний Рейн – Вестфалія) невідомі викрали бронзову пам’ятку Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє Астра з посиланням на генконсульство РФ у Бонні.

Крадіжку виявили 1 липня — від пам’ятника залишилася лише опора та сталева конструкція, яка раніше утримувала фігуру поета.

2 липня місце події відвідали представники Генконсульства Росії в Бонні та оцінили шкоду як значну. “Посольство збентежено інформацією про крадіжку пам’ятника великому російському поетові”, – заявили російські дипломати, висловивши надію на оперативне розслідування та повернення монумента.

Бронзову скульптуру заввишки близько 1,8 метра створив російський скульптор Григорій Потоцький; пам’ятник подарував Хемеру місто-побратим Щелково у 1994 році як символ дружби між Росією та Німеччиною. Рівно за місяць до крадіжки, на честь Дня російської мови, біля пам’ятника відбувався захід із покладанням квітів та читанням віршів Пушкіна.

Поліція округу Меркіш, до якого належить Хемер, згодом заявила, що схиляється до побутової версії: пам’ятник викрали заради металу, а не за політичними мотивами. “Ми виходимо з того, що це були звичайні злодії, які займалися крадіжкою металу”, – сказав представник поліції, зазначивши, що слідство не вбачає “політичних мотивів або тим більше культурних упереджень” до Пушкіна. Влада оголосила нагороду до 1 тисячі євро за інформацію про викрадачів.

За кілька днів до цього в сусідньому Хагені невідомі викрали бронзову скульптуру Пеппі Довгу панчоху — героїні повісті Астрід Ліндгрен. Поліція вважає обидва випадки частиною хвилі крадіжок кольорового металу в регіоні.