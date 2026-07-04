В Україні для потреб війська розглядають розробку повітряних мотоциклів та аеробаггі для швидкого перекидання бійців на позиції.

Про це повідомив керівник Brave1 Андрій Гриценюк під час заходу Brave1 Advantage, передає Мілітарний. Розробку проєктів можуть запустити через гранти Brave1.

Наразі доставка особового складу на позиції пішки або бронетранспортерами залишається достатньо помітною.

«Але у світі вже з’явилися технології, які дозволяють створювати повітряні мотоцикли, аеробаггі. Над цим ми також починаємо працювати», — розповів Андрій Гриценюк.

За його словами, такі повітряні мотоцикли та аеробаггі можуть зробити дистанційно керованими, щоб після висадки піхоти аеробайк міг самостійно повернутися назад.

«Це потрібно для виконання різних завдань — від швидкого прибуття на позиції та висадки бійців до більш специфічних сценаріїв застосування під час спеціальних операцій», — зазначив він.

Подібні технології у світі

Торік польська Volonaut представила Airbike — аеробайк із реактивною силовою установкою.

Апарат приводиться в рух кластером із приблизно п’яти турбореактивних двигунів. Для стабільного польоту його оснастили бортовою комп’ютерною системою, яка автоматично підтримує рівновагу та допомагає керувати рухом.

Конструкцію виконали з вуглецевого волокна, завдяки чому Airbike важить приблизно у сім разів менше за звичайний мотоцикл. Максимальна швидкість апарата сягає близько 200 км/год, а мінімалістична конструкція забезпечує пілоту широкий огляд.

Аеробайк Volonaut Airbike. Фото: Компанія Volonaut

У Швеції компанія Jetson розробила одномісний електричний пілотований мультикоптер Jetson ONE.

Його позиціонують як транспортний засіб, яким можна легко керувати без спеціальних навичок пілотування.

Jetson ONE має легку конструкцію з алюмінієво-вуглепластиковою рамою, відкритою одномісною кабіною та вісьмома електродвигунами з гвинтами, розміщеними для забезпечення стабільності й відмовостійкості.