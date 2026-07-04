3 липня та в ніч проти 4 підрозділи ГУ ДСНС України у Миколаївській області ліквідували 41 пожежу, в тому числі ті, що спричинили ворожі обстріли.

Так, вогнеборці гасили пожежу дачного будинку та сухої рослинності у Веснянській громаді Миколаївського району. В Березнегуватській громаді Баштанського району внаслідок обстрілу загинула жінка 1956 р.н.

Серед інших випадків — занепокоєння викликає пожежі на відкритих територіях та на сільгоспугіддях. Таких пожеж вчора зареєстровано 27 та 2 відповідно. Тут вогнем знищено майже 56 га сухої рослинності та 31 га пшениці на корені.

Рятувальники закликають громадян не допускати пожеж на відкритих територіях. На жаль, якщо ворожі обстріли ми не в змозі зупинити, то значній частині пожеж, що виникають у побуті та екосистемах, можна запобігти. Достатньо бути уважними, відповідальними та дотримуватися правил пожежної безпеки.