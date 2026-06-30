У Миколаївській області продовжується сезон посиленого епідеміологічного нагляду за холерою, який щороку проводиться з метою своєчасного виявлення можливих ризиків та недопущення поширенню небезпечних інфекційних хвороб.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, протягом минулого тижня з 19 по 25 червня 2026 року із визначених контрольних точок в Миколаївській області було досліджено 23 проби води.

За результатами лабораторних досліджень холерний вібріон не виявлено.

В 11 пробах виявлено холероподібний вібріон неО1, що склало 47,8%, з них:

вода відкритих водоймищ (річкова) – 9 проб, виявлено неО1 5 проб (55,6%);

морська вода – 7 проб, неО1 – 6 проб (85,7%);

стічна вода -7 проб, неО1 – 0.

Холероподібний вібріон не є збудником холери, проте потенційно може викликати гострі кишкові інфекції.

Протягом минулого тижня в області зареєстровано 73 випадки гострих кишкових інфекцій, щодо яких вжито необхідних заходів реагування. У порівнянні з минулим аналогічним періодом – 61 випадок.

Як повідомляло Інше ТВ, У третині проб води з відкритих водоймищ на Миколаївщині виявлено холероподібний вібріон