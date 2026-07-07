Росія ризикує «вибуховою» банківською кризою, оскільки кредитори несуть на собі значну частину тягаря воєнної економіки країни, попереджає звіт європейської державної розвідки, з яким ознайомилося агентство Reuters, оскільки Європейський Союз готує низку нових санкцій.

Двосторінковий документ, підготовлений останніми тижнями для інформування європейських чиновників про стан російських банків, окреслює їхню вразливість до подальших західних обмежень.



Хоча російські банки здебільшого пережили санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, у червневому звіті йдеться про погіршення кредитної ситуації та зростання заборгованості домогосподарств, які створюють «вибуховий» ризик, саме тоді, коли ЄС готує 21-й пакет санкцій, який він сподівається завершити в липні, спрямований проти банків та криптовалютних мереж.

Російський центральний банк відмовився коментувати оцінку, хоча нещодавно він применшив ризики великої банківської кризи.

Оскільки ціна чотирирічної війни з Україною виснажує державну скарбницю, Росія дедалі більше покладається на банки для підтримки компаній та позичальників. У звіті йдеться, що це обтяжує банки ризиками, оскільки економіка хитається.

Міністерство економіки знизило свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту до 0,4% у 2026 році з 1,3% раніше та до 1,4% у 2027 році з 2,8%.

У звіті розвідки під назвою «Записка про ймовірність банківської кризи в Росії у 2026 році» йдеться, що банки були змушені надавати субсидовані кредити оборонним компаніям, покупцям житла та іншим. У ньому зазначається, що державні кредитні програми, реструктуризація кредитів та державна підтримка маскують вразливість банків.

«Ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, такий як амбітний пакет санкцій проти банків…», – йдеться у звіті.

Кредитування оборонних компаній, регіональних державних проектів та домовласників збільшило кількість позик, які можуть ніколи не бути повернуті, зазначають автори.

У звіті оцінюється, що 10% корпоративних позик є сумнівними, що є різким зростанням порівняно з 2024 роком, тоді як деякі великі банки повідомляли про коефіцієнт непрацюючих роздрібних позик, який у 2025 році сягав 15%.

Також зазначається, що понад 500 000 росіян оголосили про банкрутство у 2025 році, що майже на третину більше, ніж у попередньому році, тоді як державні програми заохочували понад 13 мільйонів росіян взяти щонайменше три позики одночасно.

Заступник голови центрального банку Росії Філіп Габунія минулого місяця заявив, що «вразливості у фінансовому секторі не є критичними», наголосивши, що подушка капіталу банків перебуває на найвищому рівні за три роки, тоді як рівень поганих корпоративних позик, на рівні 4%, не змінився протягом останніх півтора року.

«Економіка Росії стагнує, але домінування держави та оборонні витрати означають, що негайної фінансової кризи немає», – сказав Кріс Віфер, експерт з питань Росії в консалтинговій компанії Macro Advisory.

«Азія ігнорує санкції. Тож ідея про те, що новий раунд санкціонування втягне Росію в кризу, – це прийняття бажаного за дійсне», – сказав він, додавши, що оборонні витрати підтримують низький рівень безробіття та високу заробітну плату.

РОСІЯ ДОВЕЛА СВОЮ СТІЙКІСТЬ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА САНКЦІЇ

Європейський Союз запровадив масштабні санкції проти Росії, намагаючись задушити прибутки банків та міжнародні грошові потоки, продаж нафти і газу та оборонний сектор.

Росія зазнала труднощів, але виявилася значною мірою стійкою, тоді як Європа часто мала труднощі з виконанням санкцій, не маючи центрального органу влади для цього.

Посилюючи труднощі Європи, Сполучені Штати за президента Дональда Трампа послабили деякі санкції, раніше надавши тимчасовий дозвіл на продаж російської нафти, хоча термін дії цього звільнення закінчився в середині червня.

Європейські дипломати зараз обговорюють питання санкцій проти банків та мереж криптовалют, а також виробництва дронів, нафтотрейдерів та нафтопереробних заводів.

Це додасть до списку санкцій десятки фізичних та юридичних осіб, включаючи майже 90 банків, що доведе кількість заборонених кредиторів до понад 100 — понад половини міжнародно пов’язаних банків країни.

КЕРІВНИК СБЕРБАНКУ — УСІ ЗВИКЛИ ДО САНКЦІЙ

Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія продовжуватиме свою мету на полі бою — повністю захопити чотири українські регіони, незважаючи на санкції, відхиливши те, що, за його словами, було новою пропозицією України щодо стримування воєнних дій.

Путін також заявив, що Росія очікує відновлення дипломатичних зусиль під керівництвом США щодо припинення війни, як тільки буде вирішено «гарячу фазу» американо-ізраїльського конфлікту з Іраном.

Є ознаки посилення тиску. Другий за величиною російський кредитор ВТБ планує збільшити резерви, повідомив у п’ятницю його перший заступник генерального директора агентству Reuters, щоб захистити себе від зростання цін на паливо та можливих втрат за кредитами.

Обсяг готівки, що зберігається поза банками, зріс більш ніж на 17% у річному обчисленні до понад 19 трлн.