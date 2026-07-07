Опозиційні партії Греції закликали піти у відставку радника прем’єр-міністра з національної безпеки Таноса Докоса через те, що в розмові з російськими пранкерами Вованом і Лексусом він розкрив, що голова розвідки Греції перебуває з візитом у Києві.

Про це пише Euractiv і Громадське.

Кілька днів тому пранкери опублікували відео своєї розмови з Докосом, де під іменем секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова говорили про інцидент з українським дроном біля грецького острова.

росіяни розповідали про нібито конфлікт між українським Офісом президента та Міністерством оборони України, який і призвів до появи українського дрона в Греції. Тому, мовляв, цей інцидент може повторитися біля одного з грецьких островів.

Докос, схоже, повірив і закликав уникнути такого розвитку подій. Також він наголосив на потребі мати відкриті канали зв’язку між країнами.

«До того ж, як ви знаєте, наш директор розвідки зараз у Києві. Він проводить — або проводив учора — зустрічі зі своїми колегами», — сказав грецький посадовець.

Саме це й призвело до того, що опозиційна Соціалістична партія закликала до відставки Докоса — його слова про візит голови розвідки до Києва розцінили як розкриття конфіденційної безпекової інформації.

«Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це був прямий ефір — я бачив його так само, як і вас», — пояснював потім радник грецького прем’єра.

За його словами, час розмови не був випадковим, бо він припав саме перед самітом НАТО в Анкарі, де, як очікується, Україна буде однією з головних тем порядку денного.

Керівна партія Греції «Нова демократія» стала на захист Докоса, стверджуючи, що жодної секретної інформації він не розголосив, а сам інцидент пояснила складною гібридною атакою з використанням штучного інтелекту. Однак самі російські пранкери заявили, що просто надіслали електронного листа через Gmail.