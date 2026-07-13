На території тимчасово окупованої ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані “холодного зупину”, прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська армія розмістила військову техніку. Про це повідомили у ГУР, пише Кореспондент.

Так, у підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції росіяни облаштували склади озброєнь, тоді як на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Водночас боєприпаси й військову техніку зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.

Крім того, додали у ГУР, окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу Гєрбєра-сікер та Гєрань-сікер. До цього залучають робітників зі спеціальної економічної зони Алабуґа, зокрема й неповнолітніх студентів.

Також росіяни замінували окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища. Охорону захопленої ЗАЕС забезпечує контингент Росґвардії чисельністю 1,5 тисячі осіб.

У ГУР наголосили, що експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації.

Тоді як серйозним ризиком для безпеки залишається проблема живлення. Якщо до початку окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, то зараз через злочинну російську агресію функціонує лише одна ЛЕП. 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут – 21 за час повномасштабного вторгнення.

Також росіяни не забезпечують необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 метра за мінімально необхідних 15 метрів. З 57 спеціальних глибинних свердловин, які є важливою складовою системи охолодження, необхідними насосами великої потужності обладнано лише 11.

Фахівці попередили, що така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Окрім того, на станції гострий дефіцит персоналу. До окупації там працювало близько 11 тисяч осіб, нині – близько 7,5 тисячі, включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії. Тим часом завезений з Росії персонал не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування української електростанції.