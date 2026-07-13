12 липня до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що до лікарні доставлений 37- річний чоловік з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що в одному із сіл Веснянської громади потерпілий та його знайомий перебували в гостях у односельчанки, де разом вживали спиртні напої. У ході раптово виниклої сварки 50-річний чоловік ножем наніс своєму товаришу удари в груди.

Про необхідність госпіталізації потерпілого до лікарні повідомила вранці господарка будинку.

Зловмисника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із прокуратурою затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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