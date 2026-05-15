Повідомлення про інцидент на території автогаражного кооперативу в одному з мікрорайонів Миколаєва надійшло до поліції ввечері 13 травня від охоронця. Чоловік почув крики про допомогу, а коли підійшов до одного з гаражів, виявив чоловіка з ножовими пораненнями та одразу викликав медиків і поліцію.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та оперативники відділення поліції №1 Миколаївського райуправління, співробітники управління карного розшуку та слідчого управління, а також криміналістична лабораторія та медики. 51-річного чоловіка із ножовим пораненням грудної клітини та спини госпіталізували. На даний час він перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють, як тяжкий.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення першочергових слідчих та оперативних заходів правоохоронці за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили, що до злочину причетний 53-річний знайомий потерпілого, та розшукали його на одній із вулиць обласного центру.

Поліцейські зʼясували, що чоловіки перебували у приміщенні гаража потерпілого, та причиною інциденту між чоловіками стала відмова потерпілого надати фігуранту у борг кошти. У ході сварки зловмисник наніс опоненту численних ударів ножем.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Знаряддя злочину — лезо ножа, а також інші речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

Нині слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві заарештували виродка, який у стані сп’яніння вбив собаку, – він не тільки бив тварину, а й різав ножем