Як повідомляло Інше ТВ, 3 травня у Миколаєві поліцейські затримали 33-річного чоловіка у стані сп’яніння, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців, за вбивство собаки. З місця події поліцейські вилучили фрагмент ножа, який зловмисник викинув.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, тоді ж слідчі відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Під час огляду тварини ветеринарним лікарем на її тілі були виявлені також і ножові поранення.

Нині суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.