Традиційно на початку травня у Миколаєві розпочинають свою роботу міські фонтани.

Про запуск фонтанів сьогодні, 6 травня, відзвітувало КП «Миколаївські парки», передає Інше ТВ.

«КП «Миколаївські парки» працює безперервно протягом року, щоб з весни і до осені кожен миколаївець міг відчути цю атмосферу краси та відпочинку», – зазначається в повідомленні підприємства.

На підприємстві додали, що під час сильних вітрів фонтани будуть вимикатися.

