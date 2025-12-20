З лютого 2026 року з туристів стягуватимуть оплату за те, щоб наблизитися до знаменитого римського фонтану Треві, який приваблює величезні натовпи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі на пресконференції сьогодні сказав, що фонтан Треві, що розташований на громадській площі, все ще можна буде безкоштовно оглядати здалеку, але ближчий доступ буде наданий лише для власників квитків.

«З 1 лютого ми запроваджуємо платний квиток на шість об’єктів» в італійській столиці, включаючи фонтан Треві, сказав він.

Вхід на ці об’єкти коштуватиме п’ять євро. Зазначається, що мешканці Риму від платного входу будуть звільнені.

Фонтан Треві – памʼятка XVIII століття, яка є найпопулярнішим місцем для багатьох відвідувачів Рима, зокрема через традицію загадувати бажання і кидати монету у воду.

