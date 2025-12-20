Пуховики — необхідна взимку річ і невід’ємна частина зимового гардероба. Але іноді, оглядаючи пуховик перед початком сезону холодів, можна виявити, що він уже брудний — особливо на рукавах і комірі

Втім, це зовсім не дивно, адже саме в тих місцях шкіра найбільше стикається з одягом, і на ньому залишається жир від тіла, залишки бруду тощо, пише 24 Канал.

На щастя, пуховик можна порівняно легко почистити. Чим це краще зробити? Зібрали для вас поради.

Нашатир і перекис водню. Суміш таких інгредієнтів швидко розчиняє плями, тому за кілька хвилин ваш пуховик стане чистим і свіжим. Візьміть по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту, розмішайте, змочіть губку, нанесіть на плями і дайте відпрацювати 5 хвилин. Потім ретельно змийте розчин водою.

Крохмаль і сіль. Щоб приготувати такий засіб для чищення, змішайте сіль і крохмаль у рівних частинах, додайте воду, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть пасту на забруднені ділянки на 10 хвилин і зітріть вологою губкою.

Нашатирний спирт і засіб для миття посуду. Візьміть 50 грамів мийного засобу, додайте столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на плями, легенько потріть і залиште розчин відпрацьовувати на пів години. Потім протріть оброблене місце вологою губкою або серветкою. Такий засіб підійде для свіжих плям і курток світлих кольорів.

Господарське мило. Натріть зволожені засмальцьовані ділянки господарським милом і залиште на 40 хвилин. Потім зітріть залишки мила вологою серветкою або губкою.

Перекис водню. Таким способом добре відчищати засмальцьовані ділянки. Розведіть три столові ложки перекису в склянці теплої води, нанесіть розчин на брудні місця ватним диском і протріть плями зубною щіткою. Залиште відпрацьовувати розчин на 20 хвилин, потім протріть вологою серветкою.

Ще одна порада від працівників хімчистки: перед тим, як одягати пуховик, потрібно нанести на зап’ястя та нижню частину долоні тонкий шар прозорого бар’єрного захисту. Це може бути антисептик для рук чи крем для рук, але без додавання олії чи пігменту. Вони створюють непомітну плівку, яка не дає поту та бруду осідати на тканині рукавів.

Крім того, кожного тижня важливо протирати манжети за допомогою міцелярної води — вона ефективно розчиняє не тільки косметику, але й пил із брудом. Крім того, якщо у вас пуховик із матової тканини, краще мінімізувати контакт з руками, адже така тканина «набирає» на себе забруднення набагато більше.