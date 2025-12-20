Папа Римський Лев XIV використовує популярний додаток Duolingo для вивчення німецької мови, займаючись ним ночами, коли не може заснути. Понтифіка вдалося ідентифікувати за ніком @drprevost, яким він користувався в мережі ще до свого обрання главою Католицької церкви.

Як повідомляє італійське видання La Repubblica, офіційних коментарів від Ватикану з цього приводу поки що не надходило, проте брат папи Римського Джон Превост підтвердив, що Лев XIV дійсно може займатися вивченням мов у нічний час, особливо під час нападів безсоння.

У публікації зазначається, що вивчення німецької — не єдине цифрове захоплення понтифіка. Перед сном папа Римський щодня грає в онлайн-ігри Wordle (браузерна гра в слова, — ред.) і Words With Friends, зокрема разом зі своїм братом. За словами Превоста, такі ігри допомагають Леву XIV розслабитися і підтримувати тісний зв’язок із сім’єю, пише Фокус.

“Шляхи Господні несповідимі, і навіть шляхи Папи Римського можуть бути, м’яко кажучи, непередбачуваними. Тим паче, якщо він перший в історії єпископ Риму, що належить до покоління бебі-бумерів. І коли Римський понтифік не може заснути посеред ночі, він може почати вивчати нову іноземну мову в популярній соціальній мережі Duolingo”, — пише видання.

Також стало відомо, що 70-річний понтифік веде досить активний спосіб життя. Він регулярно грає в теніс, а після завершення ремонту в Апостольському палаці для нього планують обладнати повноцінний спортивний зал.

Тим часом глава Ватикану з обережністю ставиться до нових цифрових технологій. У вересні Лев XIV відкинув пропозицію створити його віртуальний образ із використанням штучного інтелекту, який дав би змогу вірянам спілкуватися з аватаром понтифіка. Він висловив побоювання, що надмірне захоплення цифровим простором може призвести до втрати розуміння “цінності людства”.

