У свіжому радіоперехопленні українських розвідників – нова серія хоррору з позицій російських військ на Запоріжжі. Через брак харчів окупанти гострять ножі та готуються їсти поплічників “помоложе”.

“Уже ищем кто помоложе на..й. Я-то ножи наточил, мне по..й кого резать на..й, жрать хочу, пое..ть в рот на..й”, – стверджує росіянин.

Канібалізм стає звичною практикою серед російських солдатів – в червні цього року стало відомо, що військовослужбовець 68-ї мотострілецької дивізії зс рф впродовж двох тижні їв свого “побратима”.

ГУР МО України нагадує: російських військовополонених в Україні годують тричі на день. Для добровільної здачі в полон пишіть в бот проєкту “Хочу жить” у Telegram: https://t.me/spasisebyabot