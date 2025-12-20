У зв’язку зі стабілізацією ситуації в енергосистемі міста завтра, 21 грудня, на маршрути Миколаєва виходитимуть додаткові одиниці рухомого складу КП “Миколаївелектротранс” – тролейбуси марки «Дніпро» та трамваї.

Про це сьогодні ввечері повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Водночас на лініях і надалі працюватимуть тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволить забезпечувати перевезення навіть у випадку локальних перебоїв електропостачання.

