Президент Південної Кореї – який сам має гарну зачіску – взяв собі за місію допомогти громадянам країни, які лисіють.

У центрі його уваги – система національного медичного страхування, яка, за його словами, має взяти на себе витрати на лікування випадіння волосся, пише ВВС.

Президент Лі Чже Мьон висловив цю пропозицію посадовцям під час брифінгу цього тижня, аргументуючи її тим, що медичні методи лікування випадіння волосся раніше вважали “косметичними”, але тепер сприймають як “питання виживання”.

Нині національне медичне страхування Південної Кореї покриває лікування випадіння волосся, спричинене медичними захворюваннями. Але воно не поширюється на людей зі спадковим випадінням волосся, оскільки це не загрожує життю, пояснила міністерка охорони здоровʼя Чон Ин Кьон на зустрічі у вівторок.

“Це питання того, чи вважати спадкове захворювання хворобою?” – запитав Лі у відповідь.

Пропозиція Лі отримала схвалення в соцмережах, де один із користувачів назвав його “найкращим президентом в історії”.

Але не всі поділяють цей ентузіазм – навіть ті, хто міг би безпосередньо скористатися субсидованим лікуванням випадіння волосся.

Цей крок виглядає “трохи схожим на політику, спрямовану на здобуття голосів”, каже Сон Джі Хун, 32-річний мешканець Сеула, який приймає ліки від випадіння волосся.

“Заощадити гроші, звісно, приємно, але, чесно кажучи, це коштує менше ніж 300 000 вон на рік (200 доларів), тож… чи це взагалі необхідно?”

Підпис до фото,Лікування випадіння волосся може бути “питанням виживання”, за словами президента Лі Чже Мьона

Пасма суперечки

У Південній Кореї, країні з відомо жорсткими стандартами краси, лисину супроводжує стигма, яка може бути особливо болісною для молодих людей.

Із 240 000 людей, які торік звернулися до лікарень через випадіння волосся, 40% були у віці 20-30 років, за даними влади.

“Моя гривка постійно рідшає і не тримається вгору, тому я не можу нормально зробити перманент або користуватися воском”, – каже 33-річний Лі Вон У, який живе в провінції Північний Чхунчхон.

“Через те, що я не можу укладати волосся так, як хочу, я починаю думати, що виглядаю неохайно і непривабливо, і це серйозно підірвало мою впевненість у собі”, – додає він.

Лі додає, що хоча він був би “вдячний” за субсидовані препарати від випадіння волосся, “система національного медичного страхування вже працює з дефіцитом і має фінансові труднощі”.

“Це не та ситуація, коли гроші можна просто роздавати”, – каже чоловік.

А лисіння, зазначає він, є “косметичною проблемою”.

“Це природна частина старіння, а не хвороба, – каже він. – Я розумію емоційний біль, але це не змінює реальності”.

Національна система медичного страхування Південної Кореї, яка торік зафіксувала рекордний дефіцит у 11,4 трлн корейських вон (7,7 млрд доларів), зазнаватиме ще більшого навантаження через старіння населення.

Щоб зменшити фінансовий тягар, який лікування випадіння волосся могло б покласти на систему, президент Лі заявив у вівторок, що влада може запровадити обмеження на обсяг покриття.

Втім, деякі критики вважають, що пріоритет слід надавати допомозі більш уразливим верствам суспільства.

Корейська медична асоціація у заяві в середу зазначила, що державні кошти слід спрямовувати на серйозніші захворювання, ніж випадіння волосся. Користувачі соцмереж так само вказують на більш масштабні соціальні проблеми – зокрема високий рівень самогубств у Південній Кореї та мізогінію, з якою стикаються жінки.

“У країні, де люди обурюються і реагують істерично, коли йдеться про покриття прокладок… або ліків від раку молочної залози в межах національного медичного страхування, оголошення про покриття препаратів від випадіння волосся чесно виглядало б як поганий жарт”, – написав один користувач у X.

“Якщо випадіння волосся справді стає тим, що визначає виживання в суспільстві, то завданням політиків має бути змінювати це суспільство”, – написав інший.

Підпис до фото,Після перемоги Лі Чже Мьона на президентських виборах 2025 року він зосередився на підтримці молоді країни

Коріння президентських рішень

Це може здаватися дивною кампанією для президента, але пропозиція застрахувати лікування випадіння волосся була одним із гасел Лі під час його невдалої президентської кампанії 2022 року.

Тоді Лі та його команда збирали відгуки людей, які страждали від випадіння волосся, і навіть знялися у вірусній пародії на рекламу засобів проти лисіння – кроці, який припав до душі частині виборців.

Однак критики звинувачували Лі у використанні трюків для залучення молодих чоловіків, які масово підтримували його консервативного опонента на тлі зростання антифеміністських настроїв.

Лі програв вибори 2022 року. Цього року він балотувався знову і переміг, але його меседжі щодо лікування випадіння волосся з кампанії прибрали.

“Цього разу немає жодної причини, щоб він був звʼязаний цією обіцянкою”, – каже Дон С Лі, доцент політології Корейського університету, додаючи, що президент, можливо, намагається “розширити свою базу прихильників” напередодні місцевих виборів у середині 2026 року.

Відтоді як Лі став президентом, він чітко зосередився на молоді країни, багато з якої стикається з жорсткою конкуренцією та похмурими економічними перспективами.

У вівторок Лі також запропонував додати до системи національного медичного страхування препарати від ожиріння, аргументуючи це тим, що молоді люди почуваються “дедалі більш відчуженими” від цієї системи, оскільки її пільги не враховують їхніх потреб.

Доктор Лі, професор політології, скептично ставиться до того, наскільки серйозно президент налаштований реально включити лікування випадіння волосся до покриття національного медичного страхування.

“Особисто я сумніваюся, що президент Лі продовжить цю тему і зробить подальші кроки”, – каже він.

“Це лише дуже стратегічний жест, спрямований на молодих чоловіків-виборців, сигнал про те, що “я також дбаю про вас”, – вважає він.