У Варшаві офіційно зареєстрували та визнали перший в історії країни одностатевий шлюб. Міська влада виконала рішення суду, яке зобов’язує країну визнавати союзи, укладені в інших державах Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Так, мова поки що йде саме про вже укладені шлюби в інших країнах, а не у самій Польщі. Польське законодавство досі не передбачає реєстрацію таких шлюбів всередині країни.

Мер Варшави Рафал Тшасковський підтвердив видачу першого документа. Йдеться про транскрипцію шлюбу, який пара раніше уклала в іншій країні.

“Сьогодні ми видали перший транскрипційний документ про шлюб для одностатевої пари, відповідно до рішення суду”, – сказав він.

Мерія Варшави обіцяє не зупинятися на одному випадку. Тшасковський заявив про проактивну позицію міста. Тепер Варшава визнаватиме такі союзи без додаткових судових розглядів. Це значно спростить життя сотням пар. Політик наголосив, що права людини мають бути пріоритетом.

Ще у листопаді 2025 року Найвищий суд Євросоюзу зобов’язав Польщу реєструвати шлюби громадян ЄС. Навіть якщо місцеве право не передбачає таких процедур. Згодом Вищий адміністративний суд Польщі став на бік двох поляків. Вони одружилися в Німеччині й тепер цей прецедент став обов’язковим для всієї країни.

Важливо розуміти межі цього рішення:

Польща зобов’язана визнавати шлюби, укладені в інших країнах ЄС.

Країна не мусить легалізувати внутрішні одностатеві шлюби негайно.

Рішення суду ЄС стосується насамперед прав на вільне пересування та проживання.

Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав цей момент відновленням справедливості. Він закликав чиновників поважати гідність кожного. Політик публічно звернувся до представників ЛГБТК+ спільноти.

Він перепросив “перед усіма тими, хто протягом багатьох років почувався відкинутим і приниженим”.

Прем’єр закликав чиновників пам’ятати, що “ці люди живуть навколо нас, серед нас, поруч із нами, і що вони заслуговують на такі ж почуття поваги, гідності та любові, як і будь-яка інша людина”.

Уряд Туска обіцяв легалізувати цивільні союзи, проте консерватори у правлячій коаліції блокують законопроєкти. Головним опонентом виступає президент Кароль Навроцький, який відомий своїми католицькими поглядами.

Водночас польське суспільство демонструє готовність до змін: 67% поляків підтримують юридичне визнання одностатевих союзів.