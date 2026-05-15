Сьогодні відбувся обмін – в Україну повернулися 205 наших оборонців. Це перший етап обміну 1000 на 1000.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Вдома 205 українців.

Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000.

Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі», – зазначається в повідомленні Президента.

Як додають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому Оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.

Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Сприяли обміну та виступили посередниками США та ОАЕ.

«Координаційний штаб продовжує роботу! Готуємо наступні етапи обміну “1000 на 1000” а також триває робота над реалізацією інших попередніх домовленостей. Працюємо над поверненням усіх!» – кажуть в Коордштабі.

Як повідомляло Інше ТВ, Списки на обмін 1000 на 1000 сформовані за принципом терміну перебування, Штаб поводження з полоненими просить інформтиші