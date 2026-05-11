У Координаційному штабі поводження з військовополоненими підтвердили передачу списків на обмін, про що у вечірньому зверненні говорив і Зеленський.

-Згідно з результатами перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулись напередодні, Україна надала російській стороні «список 1000», сформований за принципом терміну перебування в полоні українських Захисників і Захисниць з початку широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і росії.

Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про Оборонців з боку Української держави і є одним з кроків до справедливого миру.

Перемовний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, – наголосили в Штабі.

Нагадаємо, після ганебного параду Путін намагався нагадити Україні і заявив, що українська сторона нібито не зацікавлена в обміні і не передавала списків на обмін. На це в Україні заявили, що якщо Путін намагатиметься зірвати обмін – це буде зрив домовленостей із США, бо саме Штати виступили цього разу гарантом обміну, який є частиною запропонованого Трампом триденного перемир’я.