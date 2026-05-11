Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб
танків – 11 924 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 551 (+7) од.
артилерійських систем – 41 863 (+76) од.
РСЗВ – 1 783 (+1) од.
засоби ППО – 1 373 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 284 254 (+1 557) од.
крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231) од.
спеціальна техніка – 4 178 (+2) од.
Дані уточнюються.