Якщо ваші парасолі засумували в коридорі, якраз надходить час їх розважити, – повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Бо найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тобто, переважатиме погода із дощами та подекуди грозами, адже літо близько.

-Звісно, прояснення із сонечком будуть, бо знову ж таки – це вже більше літні процеси синоптичні, проте парасолі, дощовички чи навіть гумовички можна тримати ближче.

У понеділок, 11-го травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

На решті території України – без істотних опадів, хіба на Закарпатті пройде дощ.

Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

У Києві 11-го травня опади малоймовірні, трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.

Далі по тижню температура повітря зазнаватиме коливань, буде помірно тепло або свіжувато, періодичні дощі.

Підвищення температури повітря орієнтовно передбачається через тиждень, з 18-19 травня, попередила Діденко.

Для Миколаївщини прогноз на тиждень такий.

Як на наш смак, цілком комфортна погода, а за дощами влітку ще сумуватимемо.