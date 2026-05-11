Американські бізнес-лідери розчаровані тим, що вони називають неоднозначними сигналами з Білого дому щодо ролі, яку генеральні директори відіграватимуть у майбутній поїздці президента Дональда Трампа до Пекіна.

Білий дім почав розсилати запрошення керівникам підприємств взяти участь у заходах, пов’язаних із самітом Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном наступного тижня, після кількох тижнів обговорення розміру делегації — частини тривалих дебатів в адміністрації щодо того, наскільки заохочувати співпрацю приватного сектору з його найбільшим економічним конкурентом, пише Politico.

За словами двох осіб, поінформованих Білим домом, посадовці адміністрації останніми тижнями поширили проект списку керівників приблизно двох десятків компаній для потенційної участі. Однак деякі посадовці, включаючи торгового представника США Джеймісона Гріра, наполягали на тому, щоб група була ближчою до половини цього розміру. Хоча кількість гостей ще може змінитися, поточний список гостей ближче до цієї меншої цифри, за словами осіб, яким було надано анонімність для обговорення приватних обговорень планування. Очікується, що адміністрація остаточно визначить кількість гостей до кінця цього тижня.

Прийняття рішень в останню хвилину дратує деяких бізнес-лідерів.

«Президент «піднімається» приблизно через тиждень. А за тиждень до візиту… генеральні директори все ще чекають, щоб дізнатися, чи будуть вони частиною поїздки президента», – сказав Шон Стайн, президент Американо-китайської бізнес-ради, яка представляє понад 270 компаній. «У нас є кілька генеральних директорів, яким сказали: «Можливо, вас запросять»».

Суперечки щодо бізнес-делегації – це лише одна з ознак делікатного балансування, яке чиновники адміністрації намагаються досягти у комерційних відносинах між двома найбільшими економіками світу, оскільки бажання Трампа рекламувати розкішні інвестиційні угоди з іноземними країнами суперечить зростаючому консенсусу у Вашингтоні щодо того, що китайські інвестиції становлять загрозу національній безпеці.

«Найбільшим китайським голубом в адміністрації є президент. Він завжди зосереджувався на укладанні угод з Китаєм. Він такий, який він є – він хоче угоди», – сказала одна людина, близька до Білого дому, якій, як і іншим, цитованим у цій статті, було надано анонімність, щоб відверто говорити про приватні розмови.

Загалом POLITICO поспілкувалося з 10 людьми, включаючи трьох співробітників адміністрації та сімох, які регулярно спілкуються з адміністрацією щодо Китаю та приватного сектору.

У своїй заяві речник Білого дому Куш Десаї наголосив, що між президентом та високопосадовцями немає жодної прямої інформації щодо планування поїздки.

«Президент Трамп має намір здійснити історичний візит до Китаю з делегацією посадовців адміністрації та бізнес-лідерів США, а також зустрінеться з президентом Сі та іншими китайськими чиновниками», – сказав Десаї. «Вся адміністрація має намір дотримуватися вказівок президента, щоб зробити цю поїздку якомога історичнішою та продуктивнішою».

Очікується, що китайські чиновники укладуть вигідні угоди під час саміту 14-15 травня в Пекіні, ймовірно, в обмін на поступки щодо тарифів США чи інших торговельних обмежень. Це суперечить багаторічним зусиллям членів обох партій – які підтримують багато хто у власному Білому домі Трампа – щодо придушення інвестицій китайського приватного сектору в США, і навпаки. У цьому сенсі поїздка президента до Пекіна формується як серйозне випробування того, наскільки він готовий зайти в угодах з найбільшим економічним суперником країни, зумовлених бізнесом, і ризикувати політичним ударом у себе вдома.

Демократи вже переходять в атаку, понад 70 членів Палати представників і троє сенаторів надіслали окремі листи, посилаючись на січневі зауваження Трампа до Детройтського економічного клубу, де він сказав: «Дозвольте Китаю приєднатися», якщо вони хочуть будувати автомобілі на землі США.

«Ми не повинні поступатися американською автомобільною промисловістю стратегічному конкуренту, який прагне глобального домінування», – написала представниця Деббі Дінгелл (демократка від Мічигану) разом із десятками своїх колег. «Це має залишатися твердим і непідлягаючим обговоренню пріоритетом».

Республіканці також висловлюють своє занепокоєння щодо будь-якого потенційного укладання угод, хоча й більш дипломатично. Сенатор Берні Морено (республіканець від штату Огайо) минулого тижня разом із сенаторкою Елісою Слоткін (демократкою від штату Мічиган) представили захід, який ще більше обмежить імпорт автомобілів китайського виробництва та розроблених у Китаї автомобільних технологій.

А понад півдюжини сенаторів-республіканців, включаючи Морено та Теда Круза (республіканці від штату Техас), минулого тижня приєдналися до резолюції, яку очолювали Піт Рікеттс (республіканець від штату Небраска), Джинн Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир) та Кріс Кунс (демократ від штату Делавер), щоб висловити свою стурбованість щодо «зростаючих загроз», які Китай становить для національної та економічної безпеки США в цілому.

«Напередодні саміту США-Китай наступного місяця Сенат Сполучених Штатів надсилає чіткий сигнал: пам’ятайте, хто такі Сі Цзіньпін та КНР», – заявив Кунс, використовуючи абревіатуру Китайської Народної Республіки.

Всередині адміністрації деякі радники також наполягають на цьому, закликаючи президента зберегти обмеження на китайський імпорт, такий як автомобілі, а також на експорт США, такий як високоякісні напівпровідники та пов’язані з ними технології.

Троє людей, знайомих з обговореннями, кажуть, що наполягання Гріра на тому, щоб делегація приватного бізнесу була відносно невеликою, відображає побоювання, що велика делегація, укомплектована відомими генеральними директорами, може підірвати ширше послання адміністрації щодо економічної конкуренції з Китаєм або створити тиск на комерційні поступки, які суперечать її порядку денному національної безпеки.

«Бессент і Грір керують порядком денним саміту, але значною мірою тримають бізнес на узбіччі», – сказав представник бізнесу з Пекіна, якому надано анонімність для відвертого обговорення конкретних американських чиновників.

Грір, який подорожує до Китаю разом з президентом та його колегою-переговірником з торгівлі Бессентом, відкинув заяви під час заходу минулого місяця в Інституті Гудзона про те, що Білий дім створить так звану Раду інвестицій з Китаєм, після того, як агентство Reuters повідомило в березні, що американські та китайські чиновники провели переговори щодо такого органу.

«Я не думаю, що ми досягли того етапу в наших відносинах з китайцями, коли хочемо говорити про інвестиційні програми в будь-якому разі, чи не так? – нам дійсно потрібно взяти під контроль цей торговельний дефіцит», – сказав він.

Речники USTR та Міністерства фінансів відмовилися від коментарів.

З іншого боку, посол США в Китаї Девід Пердью місяцями наполягав на більшій присутності приватного сектору під час візиту президента, за словами трьох осіб, близьких до Білого дому.

«Китайська сторона справді була відкрита до ефективного залучення бізнесу за стіл переговорів, оскільки це відображало взаємну вигоду від торговельних та інвестиційних відносин», – сказав один із цих людей.

Високопоставлений чиновник Білого дому поділився цією думкою: «Я думаю, що ми хочемо, щоб у поїздці взяли участь більше генеральних директорів. Це було моє тлумачення лише деяких зустрічей з планування. Ми хочемо, щоб у поїздку взяло участь якомога більше бізнес-лідерів».

Речник посольства США в Китаї заявив: «Посол Пердью та вся команда зосереджені на тому, щоб зробити цей візит історичним для президента. Ми слідуємо за прикладом Білого дому та тісно співпрацюємо з нашими партнерами по кабінету міністрів, щоб досягти результатів».

Нерішучість залишила керівників, зацікавлених у участі в саміті, у підвішеному стані за кілька днів до поїздки. Один відомий американський генеральний директор, який веде бізнес у Китаї та США, нещодавно попросив помічника зв’язатися з чиновником адміністрації, щоб спробувати приєднатися до делегації, не отримавши відповіді від Білого дому, сказав цей чиновник. «Цього разу важко потрапити туди», – додав чиновник.

Це не стосувалося інших закордонних самітів, які відвідував президент, і на яких були присутні великі групи відомих бізнес-лідерів. Під час візиту Трампа до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів у травні 2025 року, керівники, включаючи генерального директора OpenAI Сема Альтмана та генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, взяли участь у заходах, пов’язаних з поїздкою.

Трамп також сильно спирався на обіцянки щодо прямих іноземних інвестицій від партнерів, включаючи Японію та Південну Корею, як доказ того, що його економічна політика повертає робочі місця та промислове виробництво до Сполучених Штатів.

Але Китай – це інша справа, враховуючи як зв’язки правлячої Комуністичної партії з великими компаніями країни, так і загострення суперництва між США та Китаєм за домінування.