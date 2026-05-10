“Я використовую засоби для засмаги без сонця, щоб уникнути впливу ультрафіолетового випромінювання, але багато з них містять інгредієнти, які звучать лякаюче. Чи безпечна автозасмага”?

На це питання шукало відповідь видання The New York Times

На відміну від помаранчевих спреїв для засмаги минулого, сучасні засоби для засмаги без сонця можуть створювати глибоке та реалістичне сяйво — ймовірно, саме тому вони стали такими популярними. За даними однієї дослідницької фірми, очікується, що доходи від продажу засобів для автозасмаги у Сполучених Штатах зростуть приблизно на 44 відсотки між 2021 і 2030 роками.

Немає сумнівів, що засмага без сонця безпечніша, ніж засмага на вулиці чи в приміщенні, оскільки дві останні, безсумнівно, збільшують ризик раку шкіри. «Вибір між навмисним впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру та використанням засобу для засмаги без сонця для штучного сяйва є очевидним», — сказала доктор Вітні Боу, дерматолог з Нью-Йорка.

Але досліджень щодо безпеки цих продуктів катастрофічно бракує. Як і для багатьох засобів догляду за шкірою, що продаються в Сполучених Штатах, мало досліджень, якщо такі взагалі були, ретельно оцінювали їхню безпеку для людей, сказав доктор Генрі Лім, дерматолог з Детройта.

Тим не менш, автозасмага використовується без серйозних відомих ризиків для здоров’я протягом десятиліть, сказав він, тому вважається, що вона безпечна. Однак є деякі важливі міркування, які слід враховувати.

Що знають вчені

Більшість засобів для засмаги без сонця містять активний інгредієнт дигідроксиацетон, або DHA, простий вуглевод, який вивчався в 1920-х роках як засіб для лікування діабету. Пізніше дослідники помітили, що коли люди випадково проливали DHA, це робило шкіру темнішою. Це тому, що DHA взаємодіє з мертвими клітинами шкіри, вивільняючи коричневий колір, який робить шкіру засмаглою, часто протягом кількох днів. (Деякі засоби для засмаги без сонця також містять еритрулозу, активний інгредієнт, який може допомогти засмазі триматися довше. Але більшість продуктів містять лише DHA.)

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами схвалило використання DHA як косметичної «кольорової добавки» в засобах для засмаги без сонця у 1973 році. Це позначення вимагає набагато менше даних про безпеку, ніж потрібно для схвалення ліків або продуктів харчування, особливо коли добавка не проникає глибоко в шкіру, як показують дослідження, що стосується DHA.

Хоча деякі лабораторні дослідження на ізольованих клітинах шкіри виявили, що коли DHA наноситься безпосередньо на клітини, вона може утворювати вільні радикали та інші молекули, які пов’язані з пошкодженням клітин, передчасним старінням та раком, у цих дослідженнях використовувалися концентрації, вищі, ніж ті, що містяться в засобах для засмаги без сонця.

Жодне дослідження на людях остаточно не виключило можливість того, що при регулярному використанні ці продукти можуть зістарювати шкіру або збільшувати ризик раку, сказала Наталі Гассман, доцент кафедри медичної та клітинної патології в Університеті Алабами в Бірмінгемі.

Дослідження показують, що більша частина DHA з засобів для засмаги без сонця залишається на мертвих клітинах шкіри та не досягає живих клітин, сказала доктор Дара Спірман, дерматолог з Форт-Вейна, штат Індіана.

У рідкісних випадках засоби для засмаги без сонця можуть подразнювати шкіру або викликати алергічні реакції, сказала доктор Спірман. Вона додала, що ці продукти також можуть закупорювати пори та загострювати акне у людей, схильних до акне.

Як безпечно використовувати автозасмагу

Продукти, що містять DHA, схвалені лише для зовнішнього застосування, тому їх не слід вдихати, ковтати або наносити поблизу делікатних ділянок, таких як очі, губи, ніздрі або геніталії.

Щоб уникнути вдихання або ковтання цих продуктів, використовуйте піни або креми, а не спреї, сказала доктор Спірман. Якщо ви використовуєте спрей, спочатку нанесіть його на долоні, а потім розподіліть по всьому тілу, порадила доктор Лім. Ви також можете наносити його на вулиці або біля відкритого вікна.

Якщо у вас чутлива шкіра або екзема, спочатку нанесіть засіб на невелику ділянку шкіри та зачекайте від 24 до 48 годин, сказала доктор Спірман. Якщо реакції немає, ви можете наносити його ширше.

Не наносьте засоби для засмаги без сонця на пошкоджену або подразнену шкіру, оскільки це може спричинити нерівномірну засмагу або посилити вашу травму, додала доктор Спірман. Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, краще проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати засоби для засмаги без сонця, сказала вона.

Після засмаги без сонця, сказала доктор Боу, все ще важливо використовувати сонцезахисний крем широкого спектру дії з SPF 30 або вище, носити сонцезахисний одяг і шукати тінь.

Докторка Боу сказала, що хотіла б, щоб люди не відчували потреби затемнювати шкіру. Але якби їй «довелося вибирати між навмисним впливом ультрафіолету на шкіру для досягнення засмаги та використанням засобу для засмаги без сонця», вона сказала: «Я твердо підтримую табір засобу для засмаги без сонця».