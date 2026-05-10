Центробанк рф розіслав великим страховим компаніям листа з рекомендацією перестрахувати ризики поставок скрапленого природного газу до Китаю через китайські страхові структури. Мета – перенести частину фінансових ризиків на китайський ринок, оскільки москва більше не може сама тягнути тягар власного енергоекспорту і просить Пекін поділити його.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після 2022 року російські страховики фактично відрізані від західного страхового ринку. Власних потужностей не вистачає: великі суми та надто складна логістика. Тому кремль і звернувся до єдиного варіанта, що залишився, – китайських компаній.

Долучившись до схеми, КНР отримує потужний важіль – хто контролює умови страхування, той контролює і логістику, і саму можливість поставок. Це не формальне володіння активами, але за ефектом – те саме.

За даними Головного митного управління КНР, імпорт російського СПГ до Китаю у 2025 році зріс на 18,3%. У І кварталі 2026 року рф поставила до КНР 1,4 млн тонн – на 6,72% більше, ніж роком раніше. Китай перетворився на головний і, по суті, безальтернативний напрямок для російського зрідженого газу.

Проблема для москви в тому, що китайські перестраховики не займатимуться благодійністю: санкційні, логістичні та політичні ризики вони закладуть у вартість премій. Бюрократія узгоджень, підвищені вимоги до розкриття інформації, залежність від регуляторного настрою Пекіна – все це стає постійними витратами, які з часом тільки зростатимуть.

А найголовніше – пекін не пов’язаний жодними зобов’язаннями тримати умови незмінними. Якщо санкційний тиск посилиться або ринкова кон’юнктура зміниться, Китай легко може переглянути тарифи, звузити покриття або виставити нові умови – в обмін на нижчі ціни на газ чи поступки в інших проєктах. На рф не буде чим відповісти.

москва роками позиціонувала «розворот на схід» як стратегічний вибір. Насправді це капітуляція, що поступово оформлюється у звичну практику. Тепер навіть страхові поліси на власний газ росія виписує чужими руками.