35 представників країн-учасниць пройшлися бірюзовою доріжкою від культового Бургтеатру до Віденської ратуші, де їх вітали єврофани та гості міста. Окрім того, Віденський симфонічний оркестр ORF Radio виконав Гімн Євробачення. Гурт Woodstock Allstar Band подарував особливий прийом для кожної делегації, виконавши особливі пісні, пов’язані з кожною країною-учасницею. Під час виходу LELÉKA та української делегації заграв трек ONUKA «Vidlik», передає Суспільне.

«Для мене цей костюм — про силу залишатися ніжною. У цьому образі я відчуваю себе справжньою мисткинею зі стрижнем: коли форма має характер, а сила — чутливість», — поділилася LELÉKA.

LELÉKA та бандурист Ярослав Джусь зʼявилися на відкритті Євробачення-2026 образах від українського бренду LITKOVSKA, стилізованих Маргаритою Шекель, у супроводі голови української делегації Оксани Скибінської, голови медіа від України Аліни Макарець та комунікаційної менеджерки артистки Катерини Косенко.

Представниця України зʼявилася на хіднику у світлому образі, який продовжує естетику конкурсного номера та підкреслює його баладний настрій. Основою стилізації стала цільна тканина у вигляді серпанку ніжно-блакитного кольору, що додає образу легкості та повітряності.

«Це той рідкісний випадок, коли артистка сама прийшла з чітким відчуттям — і одразу вибрала костюм на примірці. Ми лише скоригували колір на світліший, щоб бути у резонансі з концепцією: образ будується на світлій колірній гамі, яка органічно відповідає аурі Вікторії», — розповідає Маргарита Шекель.

Як зазначається, образ доповнили рукавичками які вже стали фішкою, що обговорюють фанати: раніше LELÉKA зʼявлялася в білих рукавичках на пресконференції в Києві, а також цей аксесуар могли роздивитися на світлинах з репетицій на сцені Євробачення у Відні. Завершили образ взуттям від Kachorovska, створеним індивідуально під нестандартний розмір артистки.

А от образ Ярослава Джуся став сучасною інтерпретацією постаті Тараса Шевченка — не канонічного, а молодого, богемного й стильного.

«Ми запитали себе: як виглядав би молодий Шевченко, якби жив у наш час — і отримали цей образ. Всі знають його як людину в кожусі та шапці, але насправді Шевченко вів богемний спосіб життя і слідував модним тенденціям свого часу, як справжній денді», — поділилася Маргарита Шекель.

Бежева колірна гама, лляні тканини та асиметричний жилет від LITKOVSKA стали ключовими елементами образу. Особливий акцент — чорний пояс, який відсилає до козацької культурної традиції як символу статусу та невіддільної частини вбрання.

Ще одна деталь залишилася прихованою від глядачів: під одягом, біля серця Ярослава, розмістили молитву за Україну.

70-й Пісенний конкурс Євробачення пройходить в австрійському місті Відень. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня 2026 року. 35 країн візьмуть участь у конкурсі. Україну представить співачка LELÉKA, яка виступить у другому півфіналі під номером 12.