Після блокування частини морських маршрутів через Ормузьку протоку саме Каспій став одним із головних каналів постачання товарів і військових компонентів між Москвою та Тегераном. І саме стратегічне значення цього маршруту, ймовірно, стало однією з причин ізраїльського удару по іранському порту Бандар-Анзелі на Каспії.

Про це пише The New York Times.

Яскраво-помаранчеві спалахи та клуби чорного диму наповнили повітря, коли ізраїльські винищувачі завдали удару по військово-морському командному центру Ірану в порту Бандар-Ензелі. Ізраїль заявив, що також знищив кілька кораблів іранського флоту, і назвав цей удар «одним із найважливіших» під час бойових операцій проти Ірану.

Однак атака в березні, зафіксована на відео, опублікованому ізраїльськими військовими, сталася не у стратегічно важливій Перській затоці, а на Каспійському морі, величезному водоймі за сотні миль на північ. Каспійське море, яке зазвичай ігнорують, набуло нового значення як торговий шлях, що з’єднує Росію та Іран.

Для двох союзників, які були втягнуті у війни та стикаються з більшою кількістю західних санкцій, ніж будь-яка інша країна, водний шлях забезпечує прохід як для відкритої, так і для прихованої торгівлі — поставок, які допомогли Ірану залишатися противником Сполучених Штатів, незважаючи на переважну військову перевагу Америки.

За словами американських чиновників, Росія постачає компоненти безпілотників до Ірану через Каспійське море, допомагаючи Ірану відновити свої наступальні можливості після втрати приблизно 60 відсотків свого арсеналу безпілотників під час нещодавніх боїв. Посадовці анонімно розголошували оцінки діяльності приватних військових.

Росія також постачає товари, які зазвичай проходять через Ормузьку протоку, що зараз блокується ВМС США, в рамках світової торгівлі.

Іранські чиновники заявили, що зусилля щодо відкриття альтернативних торговельних шляхів просуваються швидкими темпами, і чотири іранські порти вздовж Каспійського моря працюють цілодобово, щоб імпортувати пшеницю, кукурудзу, корми для тварин, соняшникову олію та інші товари. Мохаммад Реза Мортазаві, голова Асоціації харчової промисловості Ірану, повідомив державному мовнику IRIB, що Іран активно перенаправляє імпорт основних продуктів харчування через Каспійське море.

Російські торговельні чиновники та портова статистика також свідчать про швидке зростання каспійських перевезень за останні місяці. Два мільйони тонн російської пшениці, яка раніше щорічно постачалася до Ірану через Чорне море, а тепер перебуває під загрозою українських атак, прямує через Каспійське море, сказав Віталій Чернов, керівник аналітики PortNews Media Group, яка відстежує морську галузь Росії. «На тлі нестабільності на Близькому Сході каспійські маршрути до Ірану виглядають набагато привабливішими», – сказав він.

Олександр Шаров, голова RusIranExpo, яка допомагає російським експортерам знаходити іранських покупців, в інтерв’ю оцінив, що вантажний тоннаж через Каспійське море може подвоїтися цього року. Хоча західні санкції змусили деякі великі компанії вагатися з перевезеннями через Каспійське море, Ормузька криза може допомогти подолати це, додав він.

Каспійське море, більше за Японію, вважається найбільшим озером у світі. Значна частина торгівлі, що проходить через нього, є непрозорою. Його важко контролювати здалеку, не в останню чергу тому, що судна, що курсують маршрутом між російськими та іранськими портами, зазвичай вимикають транспондери, що дозволяють супутникове відстеження, за даними груп морського відстеження. На відміну від Перської затоки, Сполучені Штати не можуть перехоплювати судна на Каспійському морі, оскільки доступ мають лише п’ять сусідніх країн.

«Якщо ви думаєте про ідеальне місце для ухилення від санкцій та військових перевезень, то це Каспійське море», — сказала Ніколь Граєвська, професорка, що спеціалізується на Ірані та Росії в Sciences Po у Парижі.

Хоча і Росія, і Іран публічно заявляють про торгівлю такими товарами, як пшениця, торгівля системами зброї — це зовсім інша справа.

Поставки дронів демонструють тісний оборонний партнерство між Москвою та Тегераном. Хоча малоймовірно, що російські деталі відіграють вирішальну роль у війні Ірану зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, вони допомагають зміцнити арсенал дронів Тегерана. Якщо поставки продовжаться, вони допоможуть Ірану швидко відновити цей арсенал, заявили американські чиновники.

За словами чиновників, торгівля в минулих роках проходила в обох напрямках, Іран постачав дрони до Росії для використання в Україні, навіть коли Росія надсилала деталі до Ірану. Однак потреба в поставках з Ірану зменшилася після липня 2023 року, коли Росія за ліцензією Ірану почала виробляти власну модель дрона Shahed на заводі в Татарстані.

Наприклад, у серпні українські військові оголосили, що потопили російське судно в російському порту Оля, яке, за їхніми словами, перевозило компоненти для дронів Shahed з Ірану. Вони назвали порт у північно-західному куточку Каспійського моря центром імпорту військових матеріалів, що допомагали воєнним зусиллям Москви. (Росія визнала лише, що судно було «пошкоджене».)

Міністерство фінансів США вже наклало санкції на судно та його російського власника, MG-Flot, у вересні 2024 року, звинувативши його у транспортуванні балістичних ракет малої дальності з Ірану до Росії.

Для Росії та Ірану стратегічне значення Каспію давно очевидне. Вони два десятиліття розробляли плани щодо будівництва торгового коридору від Балтійського моря до Індійського океану, який пролягатиме 7200 кілометрів (4500 миль) через західну Росію, а потім через Каспійський басейн, щоб уникнути західних торгових шляхів. Амбіції існують здебільшого на папері, але вони включають заміну занедбаного судноплавного флоту та будівництво нових портових споруд і нової залізничної лінії.

Експерти ставлять під сумнів, чи конфлікти, що охоплюють обидві країни, виснажили значні ресурси, необхідні для будівництва інфраструктури для цих проектів. Серед інших проблем, мілководні ділянки Каспію можуть обмежувати судноплавство.

Каспійська торгівля є делікатним балансуванням для президента Росії Володимира В. Путіна. Зі зменшенням кількості союзників на Близькому Сході пан Путін хоче підтримати Іран, але відкрита військова допомога ризикує налаштувати проти себе президента Трампа, а також арабських союзників, важливих для енергетичної торгівлі Росії.

Каспій залишається суттєвим викликом і для Сполучених Штатів, частково тому, що це дипломатична сліпа пляма. «Для американських політиків Каспій — це геополітична чорна діра; його майже не існує», — сказав Люк Коффі, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

Пан Коффі зазначив, що країни, що межують з Каспійським морем, буквально розташовані на лініях розлому для військових планувальників США: Європейське командування відповідає за Азербайджан та Росію, тоді як Центральне командування відповідає за Іран, а також за Туркменістан та Казахстан. У Державному департаменті три окремі бюро охоплюють ці п’ять країн.

Потенційна важливість Каспійського моря стала чіткіше усвідомленою для планувальників у Сполучених Штатах та Західній Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Росія знову використовувала кораблі на Каспійському морі для запуску ракет по цілях в Україні, як це було в Сирії.

Аналітики спостерігали збільшення трафіку «невидимих ​​суден», під час яких контейнеровози вимикали свої обов’язкові сигнали стеження. Іран використовував Каспійське море на ранніх етапах війни в Україні для поповнення запасів боєприпасів до Росії. Потім Іран почав постачати Росії свої безпілотники Shahed вітчизняного виробництва через Каспійське море.

У січні 2025 року Росія та Іран підписали широкомасштабний договір про співпрацю. Європейські чиновники заявили, що Іран та Росія продовжують обмінюватися технологіями та тактикою.

Протягом війни Росія вдосконалила конструкцію та характеристики безпілотників і почала виробляти їх на внутрішньому ринку, що є досягненням, яким вони поділилися з Іраном, вважають експерти.

Точно, які військові матеріали Росія поставила до Ірану з початку війни, залишається незрозумілим. Обсяг торгівлі не може зрівнятися з тим, що Іран раніше надсилав і отримував через Ормузьку протоку, особливо з точки зору експорту нафти, яка генерує таку велику частку доходів країни.

«Росія та Іран знайшли способи обійти режим санкцій», – сказала Анна Борщевська, експертка з питань близькосхідної політики Росії у Вашингтонському інституті.