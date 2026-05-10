“Я прийняв рішення піти з посади міністра оборони, щоб захистити армію Латвії від втягування в політичну кампанію”, – заявив Андріс Спрудс.

Він зазначив, що останніми днями сталися серйозні інциденти з дронами, і наголосив, що безпілотники не повинні загрожувати безпеці людей. За словами Спрудса, оборонне відомство зробило багато і продовжить роботу із захисту повітряного простору Латвії.

До заяви міністра оборони прем’єр-міністр Евіка Силіня заявила в X, що міністр втратив її та громадську довіру, і тому вона зажадала його відставки. Вона також запропонувала кандидатуру полковника Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони і той погодився. Прем’єр уточнила, що Латвії знадобиться досвід Мелніса в Україні.

«Інцидент з дронами, що стався цього тижня, ясно показав, що політичне керівництво оборонної галузі не змогло виконати обіцянку забезпечити безпечне небо над нашою країною. Суспільство довірило цій сфері найбільш історично фінансування — майже 5 % ВВП. Це величезна відповідальність, яка потребує конкретних результатів, — заявила Силіня, — Безпека нашої держави та людей стоїть вище за політику».

Андріс Спрудс уточнив, що його не інформували заздалегідь і звинуватив прем’єра у політичних іграх. Він продовжить роботу у Сеймі Латвії у статусі депутата.

У той же час очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що щодо нещодавніх інцидентів з дронами в Латвії розслідування довело, що це стало результатом навмисного відволікання українських безпілотників російськими засобами радіоелектронної боротьби від їхніх цілей у Росії.

Я підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання таким інцидентам, зокрема за безпосередньої участі наших спеціалістів.

Наша мета — забезпечити максимальну безпеку Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії та послаблення російської військової машини. По-друге, шляхом сприяння посиленню захисту повітряного простору наших друзів, – підкреслив Сибіга.