На Одещині чоловік з ножем поранив працівників ТЦК, які хотіли його мобілізувати. Військових госпіталізовано до мезакладу у важкому стані.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався сьогодні, 10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району.

Працівники ТЦК спільно з представниками Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку.

«Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення», — йдеться в повідомленні військкомату.

Зазначається, що чоловік завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

За даним фактом поліція розпочала невідкладні слідчі дії. Що зараз з нападником, наразі не повідомляється.